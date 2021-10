Le Parisien: "Calciatore del Psg derubato da una prostituta"

La dinamica

La prostituta, che nascondeva un oggetto in mano, probabilmente un'arma, ha chiesto il portafoglio e il cellulare del calciatore. Poi gli ha ordinato di essere lasciata in un luogo specifico in cambio della restituzione del telefonino. La vittima, qiundi, non ha potuto fare altro che obbedire. Scesa la donna dalla vettura, il giocatore ha subito avvertito la Polizia di quanto accaduto. Il valore del furto, sempre secondo le fonti francesi, si aggirerebbe intorno ai 200 euro. Stando alla versione del giocatore, la chiusura automatica delle portiere della sua auto non avrebbe funzionato, dando la possibilità alla donna di entrare nell'abitacolo.