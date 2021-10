Serie A, Atalanta-Udinese 1-1: la sblocca Malinovskyi, Beto pareggia

La domenica della nona giornata si è aperta con la sfida al Gewiss stadium. Dopo un primo tempo senza reti, ci pensa Malinovskyi a sbloccare il risultato al 56’. Nel recupero il pareggio firmato Beto. Espulso Gasperini per proteste. In corso Verona-Lazio e Fiorentina-Cagliari

Al Gewiss stadium pareggio tra Atalanta e Udinese. Primo tempo equilibrato, che si chiude senza reti e con il palo di Ilicic. Nella ripresa la Dea sblocca il risultato al 56’: sinistro a incrociare di Malinovskyi, palla imprendibile per Silvestri. Al 90’ Musso salva sul quasi-autogol di Lovato, ma quattro minuti dopo arriva il pareggio dell’Udinese: calcio d’angolo, Beto salta e insacca di testa. Nel recupero espulso Gasperini per proteste.

Il tabellino di Atalanta-Udinese 1-1

11' st Malinovskyi (A), 49' st Beto (U)



ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Lovato, Palomino, De Roon, Zappacosta, Freuler, Pasalic (29' st Koopmeiners), Pezzella, Ilicic (19' st Miranchuk), Malinovskyi (41' st Scalvini), Zapata (19' st Muriel). All.: Gasperini



UDINESE (5-4-1): Silvestri, Stryger Larsen (31' st Soppy), Becao, Nuytinck (37' st Forestieri), Samir, Udogie, Molina (19' st Success), Walace, Makengo (19' st Arslan), Pussetto (31' st Samardzic), Beto. All.: Gotti



Ammoniti: Samir, Pezzella e Lovato per gioco falloso, Pussetto e Gasperini (44' st) per comportamento non regolamentare

Espulso: Gasperini per proteste al 45' st.