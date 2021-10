Serie A, Salernitana-Empoli 2-4. LIVE

La nona giornata di Serie A prosegue con tre gare in programma oggi: in corso la sfida all’Arechi. Alle 18, si affronteranno il Sassuolo e il Venezia. Alle 20.45, infine, l'anticipo del sabato sera con Bologna-Milan in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite)