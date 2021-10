La Svezia U21 accusa l'Italia di insulti razzisti, ma Figc smentisce

La lotta al vertice

“In relazione a quanto riportato dalla Federcalcio svedese, la Figc smentisce nella maniera più assoluta che un calciatore dell’U21 abbia espresso offese a sfondo razzista nei confronti di un avversario”, ha dichiarato la Figc in una nota ufficiale, “episodio tra l'altro che, da quanto ci risulta, non è stato riscontrato dagli ufficiali di gara o dal delegato Uefa". La partita tra le due formazioni al comando del Gruppo F di qualificazione a Euro U21 è finito 1 a 1: al gol di Lorenzo Lucca ha risposto al 91esimo Tim Prica. Il fatto in questione sarebbe accaduto proprio dopo la rete del pareggio. Il numero 9 della Svezia Elanga, attaccante di origine camerunense classe 2002 del Manchester United, ha giocato per novanta minuti aiutando la propria squadra a mantenere la vetta del gruppo con un punto di vantaggio, ma anche una partita in più, sugli azzurrini di Nicolato. Non è ancora noto il nome del calciatore accusato degli insulti. La federazione svedese deciderà come procedere una volta ottenuto il resoconto della partita dall’arbitro.