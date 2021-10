Italia-Svizzera, allarme rientrato: si gioca all'Olimpico

Tra un mese andrà in scena la sfida tra Italia e Svizzera valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, ma il luogo dello scontro era in dubbio. Fino a poco fa, però, dato che il sopralluogo decisivo di Figc e Sport e Salute ha confermato lo stadio Olimpico di Roma come teatro della partita. Si giocherà dove previsto, anche se fino a ieri la Federcalcio nutriva qualche perplessità legata allo stato del prato dell'impianto. Si temeva, infatti, che non fosse in grado di reggere la serie ravvicinata di partite di calcio e di rugby programmate proprio in quelle settimane.