Scacchi, al via il primo campionato mondiale online per carcerati

Nella fase a gironi dell'evento giocheranno 43 squadre, 5 femminili e 3 giovanili composte da quattro giocatori con un numero illimitato di riserve. Il torneo sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della FIDE

43 squadre provenienti da 31 paesi parteciperanno al 1° Intercontinental Online Championship for Prisoners, un evento di due giorni che inizia il 13 ottobre 2021, la Giornata internazionale dell'educazione nelle carceri. Il campionato ai inserisce nel programma "Chess for Freedom", lanciato all'inizio di quest'anno con una conferenza da remoto e il torneo di scacchi online ad invito per detenuti di quattro paesi.

Il presidente della FIDE, Federazione Internazionale degli Scacchi, Arkady Dvorkovich ha presentato così l'evento: "Troviamo questa iniziativa molto importante; permette a FIDE di estendere il suo impatto oltre i confini del mondo puramente scacchistico. Gli scacchi forniscono un percorso per le persone incarcerate nell'istruzione; trovano un uso positivo del loro tempo libero e apprendono abilità che aiutano a dare una svolta alle loro vite. Giocare a scacchi insegna loro come migliorare il proprio modo di pensare e prendere decisioni migliori nella vita".