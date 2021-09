Bocelli vs Karpov, sfida a scacchi a Forte dei Marmi

Il cantante italiano ha sfidato in un match uno contro uno il leggendario campione del mondo. E non se l'è cavata affatto male...

Due pesi massimi del loro settore: il bel canto per Andrea Bocelli, gli scacchi per il leggendario Anatoly Karpov, ex campione del mondo dal 1975 al 1985 per l'Unione Sovietica e dal 1993 al 1999 per la Russia. In mezzo, una scacchiera.