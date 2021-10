Tennis, Sinner vince a Sofia: Monfils battuto in due set

Ancora un successo nel torneo ATP 250 di Sofia, bis del risultato ottenuto nel 2020. Sinner domina in finale Gael Monfils e lo sconfigge in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. E accumula punti preziosi per continuare a coltivare il sogno: un posto tra i 'Masters' nelle ATP Finals di Torino

Ancora una vittoria per Jannik Sinner. Ancora un successo nel torneo ATP 250 di Sofia, bis del risultato ottenuto nel 2020. Domina in finale Gael Monfils e lo sconfigge in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco. Era dal 1975-1976 che un italiano non otteneva una vittoria nello stesso torneo per due anni di seguito: l'ultimo era stato Paolo Bertolucci a Firenze.

Quarto titolo in carriera per Sinner

Si tratta del quarto titolo in carriera per il 20enne di Sesto Pusteria. Va ad aggiungersi al bis nello stesso torneo in Bulgaria del 2020, l'Atp di Melbourne a febbraio e quello di Washington ad agosto. Sinner si conferma così al 14/o posto del ranking mondiale e soprattutto raccoglie punti preziosi per continuare a coltivare il sogno: un posto tra i 'Masters' nelle ATP Finals di Torino, salendo in decima posizione. Al nono posto - l'ultimo utile - per la "Race 2021" c'è il polacco Hubert Hurkacz con 270 lunghezze di vantaggio. Con Rafa Nadal che ha annunciato il ritorno in campo solo nel 2022, e con la stagione ancora in corso, il sogno di Sinner può diventare realtà.