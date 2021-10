Ranieri va al Watford, ufficiale il ritorno in Premier League

Per l'allenatore romano è la quarta esperienza in Inghilterra dopo quelle con Chelsea, Leicester City e Fulham. A lui il compito di raggiungere la salvezza con il nuovo club

Quarta volta in Premier League per Claudio Ranieri. Il tecnico italiano riparte ufficialmente dal Watford, che lo ha scelto dopo l'esonero di Francisco Javier Munoz che aveva raccolto appena 7 punti in altrettante giornate. L'accordo era già stato raggiunto, ma ora è arrivata l'ufficialità: "Il Watford FC è lieto di confermare la nomina di Claudio Ranieri come nuovo allenatore del club, con un contratto di due anni. Benvenuto al Watford, Claudio".

Ranieri dovrà risollevare il suo nuovo club per portarlo alla salvezza. Comincerà sabato 16 ottobre, quando guiderà gli Hornets in casa contro il Liverpool. L'ex Sampdoria non è un allenatore nuovo alle imprese, basti ricordare l'impronosticabile vittoria del campionato inglese con il Leicester City nella stagione 2015-2016. La prima volta in Premier League è stata con il Chelsea nel 2000, poi appunto Leicester, Fulham e adesso il Watford per centrare nuovi obiettivi.