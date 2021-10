Roma-Empoli 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Tutto facile per la Roma di Mourinho: un 2-0 casalingo contro un Empoli che resiste quasi un tempo. Nella settima giornata di Serie A, tornano a vincere i giallorossi dopo la sconfitta contro la Lazio nel derby della capitale. I giallorossi si piazzano, così, in quarta posizione e si preparano ad affrontare la Juventus di Allegri dopo la sosta. I toscani interrompono la striscia di due vittorie consecutive, in attesa di ospitare l'Atalanta. Da segnalare sul finale un infortunio muscolare per il difensore Smalling, che sarà da valutare nei prossimi giorni.