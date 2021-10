Serie A, Fiorentina-Napoli 1-2: video, gol e highlights

È finito 1-2 il match Fiorentina-Napoli, valido per la 7^giornata di Serie A. Al Franchi viola in vantaggio al 28’ con Martinez Quarta. Dieci minuti dopo Dragowski para un rigore a Insigne e un secondo tentativo del capitano del Napoli. La squadra di Spalletti poi conquista il pareggio con Lozano (38’) e a inizio ripresa si porta in vantaggio sul 2-1 con Rrahmani (50’). Azzurri ancora primi in classifica a punteggio pieno dopo 7 partite (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).