Pugilato, il campione filippino Manny Pacquiao annuncia il ritiro

Il pugile filippino Manny Pacquiao ha annunciato il suo addio al pugilato parlando della "decisione più dura" della sua vita. "E' difficile per me accettare che il mio tempo come pugile sia finito - ha detto il campione 42enne in un video postato su Twitter -. Oggi annuncio il mio ritiro". Una decina di giorni fa Pacquiao ha annunciato che si candiderà alla presidenza delle Filippine nelle elezioni del prossimo anno, nelle fila di un'ala del partito di governo, PDP-Laban.