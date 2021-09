Venezia-Torino 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

La cronaca di Venezia-Torino

vedi anche

Lazio-Roma 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Penzo il Torino si presenta con Sanabria titolare, supportato da Linetty e Brekalo. Tridente Johnsen-Okereke-Kiyine per il Venezia, che deve rinunciare a Caldara in difesa per un virus intestinale. Il primo tempo si chiude senza reti. Da segnalare, al 25’, un gol annullato agli uomini di Zanetti: Johnsen aveva trovato la porta, ma era scattato in fuorigioco. Nella ripresa arrivano i gol. Il Torino sblocca il risultato al 56’ con Brekalo, servito da Singo. Venti minuti dopo fallo in area di Djidji su Okereke: rigore ed espulsione del difensore torinese per doppia ammonizione. Sul dischetto si presenta Aramu, che non sbaglia. Finisce 1-1.