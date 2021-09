Hakuho Sho si ritira: il sumo perde il più grande lottatore di sempre

Con oltre mille vittorie, ha dominato la scena giapponese per vent'anni. Un infortunio al ginocchio lo ha costretto a saltare alcuni tornei nel 2020

Lo 'yokozuna'

vedi anche

Calcio, Keisuke Honda atterra in Lituania: ha firmato per il Suduva

Il debutto sul tatami risale al 2001. Arrivato in Giappone a quindici anni dalla Mongolia, riesce a ottenere il titolo di ‘yokozuna’, il massimo grado nella lotta sumo, dopo solo sei anni. Hakuho lo ha mantenuto per quasi quindici anni, dal 2007 al 2021, combattendo in 83 tornei. Tra i numerosi record che ha abbattuto nel corso della carriera, anche quello di maggior numero di vittorie annuali di sempre (86 su 90). La leggenda di Hakuho nasce tra il 2007 e il 2016: partecipò a 52 tornei arrivando 49 volte o primo o secondo.