Ronaldo cambia casa a causa delle pecore: disturbano il sonno

Un prezzo da pagare

Non un dettaglio così irrilevante come potrebbe apparire. Chi segue il mondo del calcio sa degli allenamenti maniacali e dei precisi ritmi che CR7 sottopone al proprio corpo. La mancanza di un adeguato riposo potrebbe compromettere le prestazioni in campo e a rimetterci non sarebbe solo lui, ma anche i compagni di squadra e tutta la società. L’investimento fatto su di lui non passa inosservato nel bilancio del Manchester United: 25 milioni di euro di stipendio all’anno fino al 2024. Per questo motivo, un cambio di casa che gli permetta di scendere in campo in condizioni ottimali è un prezzo che il club inglese è ben disposto a pagare.