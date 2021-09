Champions, Ronaldo colpisce una steward e le regala la sua maglia

È sempre bello poter ammirare i propri idoli durante il riscaldamento prima di una partita, specie se di Champions League. Tocchi di classe in libertà e conclusioni in porta 1 vs 1 contro il proprio portiere. Non ti devi distrarre mai se non te li vuoi perdere. Soprattutto se sei una steward e se sta tirando Cristiano Ronaldo.

Un tiro che non finisce sullo specchio della porta. Una rarità per il campione portoghese che probabilmente ha colto di sorpresa un po’ tutti. Compresa l’assistente alla sicurezza che stava prestando servizio il 14 settembre allo Stadion Wankdorf di Berna, in Svizzera, per la prima partita del girone di Champions tra i padroni di casa Young Boys contro il Manchester United. Proprio durante le fasi di riscaldamento, quando i giocatori provano le conclusioni in porta, CR7 concentrato per il suo secondo debutto con la maglia dei ‘Red devils’ ha centrato in pieno la steward. Accortosi dell’accaduto, si è diretto a bordocampo a sincerarsi delle condizioni della ragazza. Tutto ok, quindi torna in campo. Gioca 70 minuti, segna il gol del momentaneo 0-1 (finirà 2-1 per gli svizzeri) e a fine partita torna dalla steward per regalarle la sua maglia. Esattamente come fece nel 2018 a Kiev, prima della semifinale tra Real Madrid e Liverpool. Le tradizioni vanno rispettate.