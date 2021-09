Hellas Verona, esonerato Di Francesco: arriva Tudor

Praticamente certo l'arrivo dell'ex Udinese sulla panchina gialloblu. Tre sconfitte consecutive nelle quattro partite ufficiali hanno segnato l'esito dell'esperienza scaligera del tecnico di Pescara. Si tratta del primo esonero in Serie A nella stagione 2021/2022 Condividi:

Pronti, via. Si è appena conclusa la terza giornata di campionato ed è già arrivato il primo esonero: Eusebio Di Francesco non sarà più l’allenatore dell’Hellas Verona. A sostituirlo è stato chiamato Igor Tudor, che torna ad allenare in prima persona dopo essere stato il vice di Pirlo alla Juventus nella scorsa stagione. Si attende l'ufficialità.

L'ultima sconfitta vedi anche Serie A, Bologna-Verona 1-0: video, gol e highlights della partita Il colpo di grazia è arrivato nel posticipo di lunedì sera in casa del Bologna: sconfitta per 1 a 0 (gol di Svanberg) e prestazione deludente. Si tratta del terzo k.o. di fila in 4 partite ufficiali del tecnico di Pescara. Nella prima giornata è stato il Sassuolo a espugnare il Bentegodi (2-3), mentre nella seconda è stata l’Inter dopo l’illusione del gol di Ilic (1-3). L’unica vittoria era arrivata lo scorso 14 agosto per 3 a 0 contro il Catanzaro in Coppa Italia. Ennesima esperienza deludente, quindi, per Di Francesco che dopo le due stagioni con la Roma non è riuscito a trovare continuità né a Genoa sponda Samp, né a Cagliari e nemmeno a Verona.