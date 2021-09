Serie A, Bologna-Verona 1-0: video, gol e highlights della partita

A decidere una partita molto equilibrata, una rete di Svanberg al 78'. Con la vittoria i rossoblù allenati da Mihajlovic raggiungono Inter e Udinese a quota 7 punti, dietro a Roma, Milan e Napoli, il terzetto in testa a punteggio pieno. I gialloblù di Di Francesco invece rimangono ultimi a 0 punti con la Salernitana

Finisce 1-0 Bologna-Verona, la partita del monday night che chiude la terza giornata di Serie A. A decidere una partita molto equilibrata, una rete di Svanberg al 78'. Il centrocampista svedese, servito da Arnautovic, trafigge Montipò con un rasoterra di destra preciso e regala il terzo risultato utile di fila agli emiliani. Con la vittoria i rossoblù allenati da Mihajlovic raggiungono Inter e Udinese a quota 7 punti, dietro a Roma, Milan e Napoli, il terzetto in testa alla classifica a punteggio pieno. I gialloblù di Di Francesco invece rimangono inchiodati in coda alla classifica con zero punti insieme alla Salernitana (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).