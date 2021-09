L'Uefa vieta all'Ajax di usare le maglie con l'omaggio a Bob Marley

L'Uefa ha bandito dalle competizioni europee la terza maglia dell'Ajax con le tre croci di Sant'Andrea, simbolo di Amsterdam, su cui sono seduti tre uccellini, un omaggio a Bob Marley e alla sua 'Three Little Birds' . Lo ha confermato il club olandese a Der Spiegel. L'Uefa, riporta il quotidiano tedesco, vede in quei ricami rosso, giallo e verde sulla parte posteriore della maglia, sotto al colletto, "un'espressione diversa rispetto al logo del club e degli sponsor. La Uefa non ammette altre espressioni".

Il legame tra l'artista giamaicano e il club olandese

La maglia al momento continua a essere proposta nello store online dell'Ajax. La passione dei tifosi del club olandese per Bob Marley risale a un viaggio in trasferta per una partita amichevole a Cardiff nel 2008. Per intrattenerli in attesa della ripartenza dopo la partita, nello stadio era riprodotta proprio 'Three Little Birds': era piaciuta a tal punto da venire proposta ad Amsterdam in ogni intervallo, oltre ad essere cantata dai tifosi. Inoltre nel 2018 un figlio del cantatutore giamaicano l'ha suonata dal vivo nello stadio.