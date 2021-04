Bob Marley, l'Ajax lo celebra con una nuova maglia

Perché l’Ajax ha scelto proprio Bob Marley

L’idea di omaggiare Bob Marley con una maglia, non è da collegare ai clichè che circolano sulla città olandese, bensì al fatto che una delle canzoni del musicista giamaicano, grande appassionato di calcio, sia diventata dal 2008 uno degli inni non ufficiali dei tifosi dell’Ajax. La canzone in questione è “Three Little Birds”, incisa nel 1977 e dedicata alla voglia di lottare sempre e arrendersi mai. Queste le parole del ritornello: “Don’t worry, about a thing, cause every little thing gonna be all right”, in italiano “Non preoccuparti di niente, ogni cosa andrà bene”.

Il brano è diventato popolare tra i tifosi olandesi dopo che Ky-Mani Marley, figlio di Bob, l’ha cantata nello stadio gremito di gente poco prima di una partita europea a cui lo stesso Ajax avrebbe preso parte. Disputata contro l’AEK Atene, è stata vinta per 3-0, facendo diventare il pezzo una sorta di portafortuna da riproporre prima di ogni competizione importante.

I dettagli della nuova maglia

La maglia che l’Ajax ha deciso di dedicare a Bob Marley è la terza ufficiale. Il colore nero è il preponderante, a cui si aggiungono poi dettagli dai colori tipici della cultura Rastafari di cui lo stesso Marley faceva parte. Rosso, giallo e verde saranno quindi ripresi nelle linee nette del colletto, così come nelle stelline sopra il logo della squadra. Il resto delle scritte e sponsor saranno in rosso, in totale pendant con gli altri elementi grafici. Sul retro, le tre X simbolo della città di Amsterdam e altrettanti uccellini a ricordare la canzone di Marley, tutti in colori Rastafari. La nuova divisa dell’Ajax è firmata dal suo main sponsor Adidas e si prepara a debuttare come un grande pezzo da collezione per gli amanti del calcio e della musica, in particolare quella reggae, ma anche per chi da sempre è fan di Bob Marley.

Per l’ufficialità della scelta, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. La presentazione alla stampa e ai tifosi dovrebbe avvenire nelle prime settimane estive.