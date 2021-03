Bob Marley: in arrivo il biopic sulla leggenda del reggae

Bob Marley, la leggenda del reggae



Bob Marley, il re del reggae: le canzoni più famose

Bob Marley, al secolo Robert Nesta Marley, è stato un cantautore, chitarrista e attivista giamaicano che ha avuto un ruolo chiave nel promulgare e far conoscere in tutto il mondo non solo un genere musicale, ossia il reggae, ma anche quello stile di vita che si accompagna a esso.

È stato colui che più di tutti ha reso celebre, al di fuori della Giamaica, il reggae e la filosofia di vita che ruota attorno a quel sound.

La sua musica racconta e veicola messaggi importantissimi, quasi sempre inerenti al tema della lotta contro l'oppressione politica e razziale.

Le sue canzoni hanno messaggi di amore, di pace e di comunione, con un costante invito in sottofondo rivolto ai popoli neri. Bob Marley cercava di incalzarli affinché raggiungessero un’unione che, secondo lui, sarebbe l’unica via possibile verso la libertà e l’uguaglianza.



Con brani considerati ormai dei classici, come Get Up, Stand Up, One Love, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Jammin' e Redemption Song, Bob Marley è un mostro sacro delle sette note. Ma non solo.

Nel corso della sua breve vita è diventato anche un leader politico, spirituale e religioso.

Nel 1978 gli è stata conferita la medaglia della pace dalle Nazioni Unite, a nome di ben 500 milioni di africani.

Bob Marley è scomparso all’età di 36 anni nel 1981 a causa delle complicazioni di un melanoma al piede destro.