Bob Marley, torna tutta la discografia con contenuti inediti

La discografia di ob Marley è disponibile in edicola, in 17 CD da collezione, in un’imperdibile raccolta che riunisce gli album da studio originali e i migliori concerti live. Una collana per celebrare, nel 75° anniversario della nascita, il messaggio di libertà e amore del profeta del reggae.

Ciascuna uscita, in formato digipack a cadenza settimanale, sarà arricchita per la prima volta da un booklet con contenuti inediti, dalla storia degli album a immagini mai diffuse prima d’ora.

Sarà così possibile ripercorrere i capolavori della sua discografia, in una veste fedele alle storiche edizioni della Island Records, etichetta fondata nel 1959 dal businessman e produttore inglese Chris Blackwell, che avrebbe lanciato ufficialmente il reggae a livello internazionale, divenendo presto famoso proprio grazie al successo di Bob Marley.

La prima pubblicazione è “Uprising”, ultimo album uscito prima della morte di Marley, che contiene alcune delle canzoni più belle dell’artista, oltre che alcuni dei messaggi più significativi.

La collana “Bob Marley” proseguirà fino a dicembre con successi intramontabili come “Legend”, album reggae più venduto al mondo, “Exodus” e “Natty Dread”: capolavori in grado di trasmettere l’eredità artistica, sociale e spirituale di un’artista che, nell’era digitale, continua ad avere un successo straordinario sul pubblico di ogni età, risultando secondo i Social Media, l’Artista più popolare di qualsiasi celebrità postuma, con la pagina Facebook ufficiale seguita da oltre 70 milioni di fan.