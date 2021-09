Us Open 2021, vince Medvedev. Sfuma il sogno di Djokovic

Il tennista serbo non è riuscito a entrare nella storia: la finale del torneo di New York è andata all'avversario russo che si è imposto in tre set (6-4 6-4 6-4), e si è aggiudicato così il primo Slam della sua carriera

Medvedev a Nole: "Per me sei il migliore di sempre"

Quella di New York è la prima volta in cui uno dei migliori esponenti della nuova generazione vince uno Slam contro un Fab Four. "Per me sei il migliore di sempre", ha commentato Medvedev alla fine della partita rivolgendosi a Djokovic che a sua volta si è congratulato con il vincitore: " Splendida partita e splendido torneo, se c'era qualcuno che meritava un titolo Slam sei tu - le parole del serbo - Prima della partita pensavo a cosa avrei detto sia se avessi vinto sia se avessi perso: anche se non ho vinto il mio cuore è pieno di gioia, mi avete fatto sentire speciale". "Avete toccato il mio animo", ha aggiunto il serbo ringraziando il pubblico, schierato apertamente dalla sua parte, "a New York non mi ero mai sentito così, mi avete incoraggiato. Ci rivediamo presto".