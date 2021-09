MotoGp Aragon: vince Bagnaia dopo duello con Marc Marquez. VIDEO

Ad Aragon si avvera il sogno di Francesco Bagnaia, detto 'Pecco', che batte Marc Marquez, secondo dopo un duello finale ruota a ruota, e mantiene viva la speranza di lottare per il Mondiale. Terza la Suzuki di Joan Mir ad Aleix Espargaro su Aprilia. Male il leader del Mondiale Fabio Quartararo: chiude ottavo, ma resta saldamente al comando: il francese è a +53 sul pilota della Rossa delle due ruote. Da dimenticare la gara di Valentino Rossi che chiude penultimo dietro all'ex compagno alla Yamaha Maverick Vinales.

'Pecco' regala dunque all'Italia il 250/o successo in top-class riportando la Ducati alla vittoria ad Aragon dopo 11 anni. "Sono davvero felice. Ogni volta ci avvicinavamo alla prima vittoria, ma poi succedeva sempre qualcosa. Un sogno portare a casa la mia prima vittoria in MotoGP. Non è stato facile davanti a Marc", ha detto Bagnaia al termine della gara (GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI ARAGON)

Nella Moto 3 vince Foggia, Fernandez trionfa in Moto 2

Festa azzurra anche nella Moto 3 dove Dennis Foggia porta a casa il suo terzo successo di questo 2021. Al MotorLand Aragon compie il sorpasso decisivo per un successo all'ultimo giro davanti a Deniz Oencue (Red Bull KTM Tech3). Nella Moto 2 doppietta KTM, vince Raul Fernandez, alle sue spalle il compagno di squadra Remy Gardner, leader del Mondiale.