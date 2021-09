Qualificazioni Mondiali 2022, Brasile-Argentina: indagati 4 calciatori

Per la polizia federale brasiliana non avrebbero rispettato la quarantena di 14 giorni prevista per chi arriva dal Regno Unito. La federazione argentina ribadisce di aver rispettato le regole e spera in una vittoria a tavolino Condividi:

Secondo quanto riferito da GloboNews, quattro calciatori della nazionale argentina sarebbero indagati per falso ideologico e per mancato rispetto delle norme sanitarie. Per la polizia federale brasiliana Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero e Giovani Lo Celso, che militano nel campionato inglese, non avrebbero rispettato la quarantena prevista per chi proviene dal Regno Unito.

La serata del San Paolo approfondimento Qualificazioni Mondiali 2022: caos Covid, sospesa Brasile-Argentina Nella serata del 5 settembre, all’Arena Corinthians di San Paolo, è successo di tutto. Brasile e Argentina dovevano sfidarsi in una partita valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Il match, però, si è fermato dopo appena 6 minuti. Alcuni inviati dell’Agenzia di sorveglianza sanitaria brasiliana (Anvisa) sono entrati in campo chiedendo ai quattro atleti biancocelesti di uscire dal terreno di gioco. Secondo le autorità, avrebbero omesso di essere passati per il Regno Unito e, quindi, non aver scontato la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi viene dal Paese d’Oltremanica.