È morto Jean-Pierre Adams: l'ex calciatore francese in coma da 39 anni

Un'anestesia sbagliata per un'operazione al ginocchio nel 1982. Si è spento questa mattina a 73 anni. Con Marius Trésor era la "garde noire" della nazionale Condividi:

Doveva essere un semplice intervento di routine a un legamento del ginocchio. Da quel 17 marzo 1982, però, Jean-Pierre Adams non si è più svegliato. Un errore nell’anestesia totale gli bloccò l’afflusso dell’ossigeno al cervello per alcuni minuti. Troppi. Entrò così a 34 anni in un coma dal quale non si è più svegliato.

La "garde noire" leggi anche Juve, morto a 17 anni Bryan Dodien: il ricordo di Pogba e Kean Aveva da poco concluso la sua carriera da calciatore professionista e stava studiando per diventare allenatore. In campo, Adams aveva scalato il calcio francese. Nato nel 1948 in Senegal, a Dakar, era poi cresciuto in Francia dove indossò la sua prima maglia: quella giallo-blu del Fontainbleau. In pochi anni riesce a conquistare un posto nella difesa della nazionale francese e ad attirare le attenzioni del Paris-Saint-Germain. Nel club di Parigi gioca per due stagioni, mentre con i blues totalizza 34 presenze. La coppia Jean-Pierre Adams e Marius Trésor, anche nota come la “garde noire” (guardia nera), fece la fortuna della nazionale francese.

Adams e Trésor: la "garde noire" - ©Getty