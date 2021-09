Juve, morto a 17 anni Bryan Dodien: il ricordo di Pogba e Kean

Non ce l’ha fatta Bryan Dodien, il giovane calciatore cresciuto nel settore giovanile della Juventus che da anni lottava contro un tumore. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il club bianconero attraverso un tweet dal profilo ufficiale della squadra Under 23. Dodien si è spento sabato a soli 17 anni. Dal 2015 al 2019 aveva dovuto smettere di giocare per sottoporsi alle cure. Poi il ritorno sui campi da calcio nel 2019, entrando durante un Juve-Bologna Under 15 tra gli applausi del pubblico in tribuna. L’incubo sembrava finito ma la malattia è ricomparsa l’anno successivo, fino al triste epilogo di ieri.

Il cordoglio di Pogba e Kean

La sua storia aveva fatto emozionare tutti, compreso il suo idolo, Paul Pogba, col quale aveva anche stretto un legame d’amicizia. Durante la sua permanenza in bianconero, il centrocampista francese gli aveva anche dedicato un gol, esibendo una maglia con su scritto "Bryan sono con te”. Un’immagine pubblicata dallo stesso Pogba su Instagram dopo aver appreso la notizia della morte del giovane calciatore: “Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio”, il suo ricordo. Anche Moise Kean ha voluto salutare Bryan con una storia postata sui social. “Addio cuginetto”, le sue parole insieme a un cuore spezzato. Le loro due famiglie, entrambe di origine ivoriana, sono infatti molto legate.