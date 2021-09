Paralimpiadi, altre 3 medaglie azzurre: superato il record di Seul '88

La spedizione azzurra ha raggiunto quota 61 podi, contro i 58 dei Giochi coreani. Assunta Legnante ha conquistato l'argento nel lancio del peso (categoria F12). Bronzo per Ndiaga Dieng nei 1.500 piani (categoria T20) e per Federico Mancarella nel kayak (categoria KL2)

