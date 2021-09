Europei di pallavolo femminile: 3-1 all'Olanda, Italia in finale

La Nazionale italiana femminile di pallavolo si è qualificata per la finale dell'Europeo. Le Azzurre hanno battuto in semifinale l'Olanda, con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-17, 16-25, 25-18). Domani, 4 settembre, la squadra guidata da Mazzanti si giocherà il titolo continentale contro la Serbia a Belgrado.

La sfida in finale con la Serbia

Per l'Italia si tratta del quinto accesso alla finale per il titolo, già conquistato sia nel 2007 che nel 2009. Ora arriva la sfida più dura: quella contro la Serbia padrona di casa, che si è disfatta della Turchia, alla quale toccherà invece l'Olanda nel match per l'assegnazione della medaglia di bronzo continentale. L'Italia sarà in campo alle ore 20 e ritroverà sulla propria strada la stessa Serbia che la sconfisse nella finale dei Mondiali 2018, ma anche nella semifinale dell'Europeo 2019 (torneo al termine del quale le Azzurre conquistarono il bronzo), oltre che nei quarti di finale dell'Olimpiade di Tokyo 2020. Infatti è stata proprio la Serbia a estromettere dai Giochi le Azzurre appena il mese scorso.