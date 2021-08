Lazio-Spezia 6-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Biancocelesti in svantaggio all’Olimpico dopo pochi minuti per una rete di Verde, ma Immobile ribalta la partita con una tripletta. Segnano anche Felipe Anderson e Hysaj, la chiude Luis Alberto

La prima di Sarri all'Olimpico finisce in una goleada biancoceleste: la Lazio vince 6-1 contro lo Spezia nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. Nel primo tempo i liguri passano in vantaggio dopo pochi minuti, ma la gara viene ribaltata da una tripletta di Immobile. I capitolini chiudono poi il match con Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).