Fiorentina-Torino 2-1: video, gol, highlights della partita di Serie A

Finisce 2-1 Fiorentina-Torino, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Successo meritato per i toscani che salgono a 3 punti, dopo la sconfitta al debutto contro la Roma. Rimangono in fondo alla classifica a 0 punti i granata. Viola in vantaggio al 41' con una rete di Nico Gonzalez. L'argentino, servito da Castrovilli, entra in area e con un sinistro preciso sul primo palo batte Milinkovic-Savic. Al 70' raddoppio gigliato con un colpo di testa di Vlahovic su cross di Bonaventura. All'89' il gol del Toro firmato da Verdi con un sinistro che non lascia scampo a Terracciano (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).