Serie A, Napoli-Venezia 2-0: in gol Insigne e Elmas

Il nuovo Napoli di Spalletti debutta allo stadio Maradona contro il neopromosso Venezia e lo fa con una vittoria per 2-0 nella prima giornata del campionato di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Al 23’ subito un episodio chiave: espulso Osimhen nel Napoli per una reazione su Heymans durante gli sviluppi di un angolo. In precedenza proprio l'attaccante si era reso pericoloso in diverse circostanze. Il Venezia si difende con ordine ma al 56’ un fallo di mano di Caldara provoca un rigore. Insigne però calcia fuori e si resta sullo 0-0. Passano solo 5 minuti e il Napoli usufruisce di un altro calcio di rigore per un mani di Ceccaroni. Dagli undici metri stavolta Insigne non sbaglia e il Napoli va in vantaggio. Al 73' raddoppio della squadra di Spalletti con Insigne che mette in moto il neo entrato Lozano, la palla finisce a Elmas che rientra sul destro e fulmina Maenpaa. Il Napoli conquista i suoi primi 3 punti.

Il video con gli highlights della partita è visibile dalle 01:30 di lunedì 23 agosto