MotoGp Stiria, incidente Savadori-Pedrosa: moto in fiamme, piloti ok

È lo spagnolo Jorge Martin a vincere il MotoGp di Stiria alla RedBull Ring di Spielberg, in Austria. Il pilota della Ducati, dopo aver conquistato la pole position, vince anche la gara davanti al connazionale e campione del mondo Joan Mir su Suzuki. A completare il podio il francese Fabio Quartararo con la sua Yamaha. Pecco Bagnaia, all'11esimo posto, è il primo degli italiani, mentre Valentino Rossi - che ha da poco annunciato il ritiro - non va oltre il 13esimo posto. La gara in Austria è stata caratterizzata anche dall'incidente tra Daniel Pedrosa e Lorenzo Savadori, una collisione che ha costretto gli organizzatori a interrompere la corsa per 30 minuti. Nonostante le fiamme scaturite dallo scontro, nessuno dei due piloti ha riportato gravi conseguenze.

L'incidente tra Savadori e Pedrosa

approfondimento

Valentino Rossi, le tappe di una straordinaria carriera. FOTO

Davvero spaventoso l'incidente avvenuto all'inizio del MotoGp di Stiria. La gara è stata interrotta dopo lo scontro che ha visto coinvolti Lorenzo Savadori e Daniel Pedrosa, quest'ultimo al rientro in pista dopo diverso tempo. Al secondo giro, dopo una collisione involontaria, l'Aprilia dell’italiano è andata a fuoco. Entrambi i piloti non hanno riportato particolari danni fisici e sono stati visitati dai medici immediatamente. Paura in particolare per Savadori, uscito in barella: non ha riportato fratture, anche se è stato visto zoppicare dopo la visita medica. La corsa è stata interrotta per permettere la pulizia della pista sporca di carburante dopo l’incidente. Inevitabile la bandiera rossa: la gara è ricominciata dopo uno stop di circa 30 minuti senza Savadori, il team ha deciso, contro la volontà del pilota, di non farlo tornare in pista. Ha ripreso regolarmente la sella della sua moto invece Pedrosa, poi giunto decimo.