Sinner, a Washington batte Brooksby e vola in finale

Il tennista altoatesino conquista la prima finale in carriera in un ATP 500, dopo la semifinale vinta contro il giovane americano sorpresa del torneo. Ad attenderlo, per la sfida per il titolo, è ora un altro statunitense: Mackenzie McDonald, reduce dal successo contro il giapponese Kei Nishikori. Il match, in programma stasera, sarà in diretta su Sky Sport Tennis