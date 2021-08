Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara oggi 3 agosto

Nell’undicesima giornata delle Olimpiadi sono numerose le discipline in cui sono impegnati i nostri atleti. Alcuni di loro si giocano anche le medaglie, come il duo azzurro della vela Tita-Banti che si gioca l'oro nel Nacra 17. Momenti decisivi anche per gli sport di squadra con l’Italvolley maschile che affronta l’Argentina ai quarti di finale, mentre nel basket è la Francia l’ostacolo per l’Italia verso le semifinali. Nell’atletica c’è attesa per la finale di Sibilio nei 400 ostacoli