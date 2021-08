Tokyo 2020, spilla Mao Zedong su tuta atlete cinesi

L'intervento del Cio

approfondimento

Da Owens allo Ius Soli: quando politica e Olimpiadi s’intrecciano

Il Cio ha chiesto spiegazioni al Comitato olimpico cinese perché il gesto rischia di essere giudicato come una violazione della Regola 50 della Carta Olimpica che vieta manifestazioni di propaganda politica sul podio. Il Comitato ha da tempo affermato di essere politicamente neutrale e di dover mantenere questa posizione per consentire a più di 200 squadre nazionali di arrivare e competere ai Giochi olimpici alla pari.

La spille di Mao

Le spille che mostrano il profilo di Mao sono state indossate da centinaia di milioni di persone negli anni Sessanta per mostrare la lealtà al presidente del Partito Comunista e alla sua rivoluzione culturale. Il gesto delle atlete cinesi segue quello che ha visto protagonista Raven Saunders, medaglia d’argento statunitense nel lancio del peso, che sul podio ha alzato le braccia e incrociato i polsi come simbolo di sostegno per le persone oppresse.