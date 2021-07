Tokyo 2020, tutti gli italiani in gara venerdì 30 luglio

Nella settima giornata delle Olimpiadi sono diverse le discipline in cui sono impegnati gli Azzurri: inizia il programma di atletica e c'è tanta attesa per il salto in alto con "Gimbo" e Sottile, ma anche per i 10mila metri di Crippa. Nel nuoto speranze per Panziera, Miressi e c'è anche il ritorno in vasca di Paltrinieri. In campo anche la pallavolo maschile, il beach volley e tanti altri. Il programma completo