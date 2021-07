Chievo escluso dalla Serie B, consiglio Figc respinge il ricorso

Confermata la decisione del Covisoc, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Non ammesse alla Serie C invece Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese. Il club veneto: "Abbiamo operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato, siamo già al lavoro per il ricorso al Collegio di garanzia del Coni"

Il Chievo è stato escluso dal campionato di Serie B. La decisione è del Consiglio federale della Figc, che conferma l’esclusione, in prima battuta, del Covisoc, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Non ammesse alla Serie C invece Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese. “I ricorsi non sono stati accolti e oggi sei club non hanno conseguito la licenza nazionale. Hanno due giorni per fare ricorso e c'è ancora una partita aperta per quanto riguarda eventuali valutazioni da parte del Collegio di Garanzia", ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio. "Il ChievoVerona prende atto della decisione del Consiglio Federale della Figc e, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 21/22 annuncia di essere già al lavoro per il ricorso al Collegio di garanzia del Coni", si legge in un tweet del club del patron Luca Campedelli.

Secondo quanto scrive la Gazzetta, la società veneta ha un problema con l’Agenzia delle Entrate irrisolto. “Il Chievo - si legge sul quotidiano sportivo - aveva già in atto una rateizzazione del debito e non avrebbe pagato alcune rate: dopo aver rimediato negli ultimi giorni ai pagamenti, avrebbe voluto ripristinare quell’accordo, che però per il Fisco sarebbe stato ormai decaduto”.

Balata (Lega B): "Aspettiamo terzo grado giudizio"

Il Chievo era già deciso a fare ricorso attraverso il Collegio, dove presenterà documenti fiscali che non aveva sottoposto alla Covisoc. Il numero uno della Lega di B, Mauro Balata, specifica: "Io sono un garantista, com'è noto. Il Chievo è una società che ha una storia importante, ora vediamo cosa sosterranno nel terzo grado di giudizio". Resta fissato per il 19 luglio il termine per le riammissioni e i ripescaggi per il completamento dell'organico in Serie B e C.



Gravina: "Segnali allarmanti, indispensabile una riforma"

"Oggi perdiamo una squadra di B. Sono segnali allarmanti che richiamano comunque un intervento, è indispensabile un percorso di riforma", ha sottolineato Gravina. Tra le idee che circolano per 'ammorbidire' il rischio di doppio salto dalla A alla C, una Serie B2 cuscinetto tra la Serie A e una C più asciutta.