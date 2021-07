Finale Euro 2020, Conte: “Italia ha esperienza, sappiamo come vincere”

“Noi avremo meno tifo sugli spalti, ma più esperienza di loro in campo. Sappiamo cosa significa disputare le finali. E sappiamo anche come si vincono”. Così Antonio Conte, in un commento sulla Gazzetta dello Sport , parla dell’imminente finale degli Europei che vedrà l’Italia di Mancini sfidare l’Inghilterra nella sua casa di Wembley, lo stadio-tempio del calcio. “Il nostro calcio d’altra parte è sempre stato fatto di studio, applicazione e conoscenze - aggiunge l’ex allenatore della Nazionale - Ci sarà un motivo se nei grandi tornei siamo quasi sempre arrivati fino in fondo. L’Italia resta una garanzia. Lo dice la nostra storia” ( LO SPECIALE EURO 2020 ).

La Spagna e il trio Donnarumma-Bonucci-Chiellini

Conte commenta poi la semifinale con la Spagna: “Si è parlato tanto del loro possesso palla e del dominio del gioco. Se il possesso palla non trova sbocchi in verticalizzazioni verso la porta avversaria o crea degli uno contro uno sugli esterni, non genera pericoli e diventa sterile. Puoi tenere il pallone quanto vuoi, ma se non crei, non tiri e non segni, non vinci”. Poi afferma che “gli allenatori italiani sono tra i più bravi, completi e preparati al mondo” e osserva: “Il punto di forza dell'Italia è rappresentato dal trio Donnarumma-Bonucci-Chiellini. Loro tre insieme danno sicurezza a tutta la squadra. Considero Donnarumma uno dei tre migliori portieri al mondo: decisivo tra i pali, coraggioso nelle uscite e abile con i piedi. E di Bonucci e Chiellini, cosa dire? Nonostante mille battaglie, sentono ancora l'odore del sangue. Mentalità vincente, esperienza, carattere, forza. Nella gestione dei momenti sono due assoluti top player nel ruolo”.