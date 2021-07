Copa America, l’Argentina agguanta la finale con il Brasile

Servono i calci di rigore all’Argentina per agguantare l’atto conclusivo di quest’edizione della Copa America, che avrà luogo al Maracanà contro il Brasile. La Nazionale di Scaloni fa fatica a sfondare il muro della Colombia, nonostante il vantaggio che giunge già al settimo minuto. E’ Messi ad offrire a Lautaro Martinez la palla del vantaggio che è realizzato dall’interista con un rasoterra in diagonale. La Colombia, si scuote, domina a lungo, sfiora il pareggio. Che, puntuale, arriva al minuto 61. E’ Luis Diaz a siglarlo sorprendendo Martinez con un destro in scivolata. Si va ai rigori, dopo un paio di grosse occasioni da ambo le parti. La parata di Martinez su Cardona è decisiva e porta in finale dopo cinque anni l’Argentina. Le due Nazionali più importanti del Sud America si incroceranno per la terza volta nel match decisivo per assegnare il trofeo.