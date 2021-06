Tennis, Wimbledon: vince Berrettini. Le partite della terza giornata

Il romano vince in 4 set contro l’argentino Pella e avanza al secondo turno. Successo anche per Camila Giorgi in due parziali su Teichmann. Resta lei l’unica rappresentante azzurra nel tabellone femminile. Vittoria anche per Mager che ha concluso al meglio il match iniziato ieri contro Londero. Oggi esordio per Sonego e secondo match per Seppi e Fognini. Anche Caruso in campo per terminare l’incontro non concluso ieri contro Cilic