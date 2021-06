Tennis, Matteo Berrettini vince il torneo del Queen's

A Londra il 25enne romano ha sconfitto in tre set il britannico: è il primo italiano a vincere il torneo

Matteo Berrettini ha vinto il torneo del Queen's, a Londra. In finale il tennista romano ha battuto in tre set il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-7(5/7), 6-3.

Il primo italiano a vincere il torneo

Berrettini è diventato il primo italiano a vincere il torneo del Queen's, tradizionale antipasto su erba di Wimbledon. Il 25enne romano si è preso il primo torneo 500, il quinto titolo in carriera. Dopo un ottimo primo set in cui ha dominato sul servizio,

Berrettini ha ceduto nel secondo al tie-break ma poi nel terzo non ha lasciato scampo al mancino britannico, superato in un'ora e 50 minuti. Si conferma un'annata eccezionale per il tennista romano alla sua terza finale stagionale e reduce dai quarti al Roland Garros.