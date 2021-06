Tennis, Djokovic batte Tsitsipas in rimonta e vince il Roland Garros

Sulla terra rossa di Parigi, in Francia, Novak Djokovic ha battuto in rimonta Stefanos Tsitsipas vincendo così il Roland Garros, il secondo della sua carriera. Il tennista serbo - numero uno al mondo - ha superato il greco con il punteggio di 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco. Per lui è il 19esimo Slam: è a un passo da altri due 'mostri sacri' come Nadal e Federer, fermi a quota 20.