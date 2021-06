Tennis, Serena Williams non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

La decisione di Serena Williams

Serena Williams posa insieme alla figlia Alexis Olympia

"Ci sono molte ragioni che mi hanno portato a prendere questa decisione sulle Olimpiadi. Non voglio parlarne oggi. Forse un'altra volta. Mi dispiace”, ha detto Serena Williams. Poi ha aggiunto: “Per quanto ne so, non sono comunque nella lista olimpica. Ma se dovessi esserci, comunque non andrò". “In passato ho trascorso dei momenti fantastici alle Olimpiadi. Ma davvero non ci ho pensato e continuerò a non pensarci”, ha concluso. Già in precedenza Williams aveva dichiarato di essere riluttante riguardo alla sua partecipazione alle Olimpiadi, anche perché non avrebbe potuto portare con sé Olympia, la figlia di tre anni.