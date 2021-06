Euro 2020, la vigilia di Italia-Austria: dubbio Verratti-Locatelli

Gli azzurri stasera arriveranno a Londra dove domani sera è in programma, a Wembley, la sfida valida per gli ottavi di finale. Attesi in conferenza stampa oggi il ct Mancini e Bonucci. L'allenatore ha un solo dubbio a centrocampo per l'11 iniziale Condividi:

Locatelli o Verratti? È il dilemma del ct Mancini e di milioni di appassionati alla vigilia di Italia-Austria, la partita degli ottavi di finale di Euro 2020, in programma domani sera alle 21 a Wembley. Una vigilia densa di impegni per gli azzurri che dopo l’allenamento a Coverciano di mattina, nel pomeriggio partiranno alla volta di Londra, dove in serata arriveranno in hotel. Dalla capitale inglese parleranno in conferenza stampa Mancini e Bonucci. Intanto, dopo le polemiche relative a Italia-Galles quando soltanto cinque giocatori azzurri si sono inginocchiati al fischio d’inizio in segno di protesta contro il razzismo, secondo quanto riporta il Corriere, nella sfida contro l’Austria, nessun calciatore aderirà all’iniziativa legata al Black Lives Matter (IL TABELLONE DEGLI OTTAVI).

La probabile formazione dell’Italia vedi anche Euro 2020: Italia-Galles 1-0, Azzurri primi nel girone A. HIGHLIGHTS Nonostante l’ottima prova con la Turchia e la doppietta alla Svizzera, Locatelli non è certo di partire dall’inizio contro gli austriaci. A insidiarlo è Verratti che, al rientro dopo l’infortunio contro il Galles, ha sfoderato una prestazione super. Per il resto la formazione sembra essere fatta. Un 4-3-3 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Spinazzola esterni difensivi, Bonucci e Acerbi centrali. In mezzo Jorginho perno centrale con ai suoi fianchi Barella e, appunto, uno tra Locatelli e Verratti. Davanti il tridente delle prime due gare: Berardi, Immobile, Insigne.



La probabile formazione dell’Austria vedi anche Euro 2020, ottavi Italia-Austria. Passano Danimarca e Belgio. VIDEO Il ct dell’Austria Franco Foda, che ha origini veneziane, sta studiando un 4-1-4-1 e ha un paio di dubbi, uno legato alle condizioni di Hinteregger, che nell’ultima partita contro l’Austria ha riportato una contusione alla coscia. Questa la probabile formazione: Bachmann; Lainer, Hinteregger (Lienhart), Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic (Kalajdzic).