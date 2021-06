Calcio, Buffon verso il Parma: "Possibile un ritorno alle origini"

A dirlo è lui stesso in un'intervista esclusiva a Sky Sport. Pronto un contratto biennale, con possibile via d'uscita dopo una stagione qualora il portiere decidesse di non proseguire. Nella squadra emiliana ha militato dal 1995 al 2001 prima di passare alla Juventus

Gianluigi Buffon non si ritirerà subito, continuerà "almeno un altro anno". A dirlo è lui stesso in un'intervista esclusiva a Sky Sport , in cui dà alcuni indizi sulla sua prossima destinazione: "Le proposte che ho sul tavolo sono allettanti, da parte di squadre che giocheranno la Champions League da protagoniste. Ho scartato l'idea di poterla vincere con ruolo da secondo, perché questo ruolo appartiene solo alla Juventus . Altrimenti c'è la possibilità di un ritorno alle origini". Ovvero, Parma.

Parma ipotesi più concreta

leggi anche

Calcio, Buffon annuncia l’addio alla Juventus a fine stagione

La decisione definitiva verrà presa "nel giro di 2-3 giorni". Ma l'ipotesi più concreta - spiega Sky Sport – è il ritorno in gialloblù. Pronto un contratto biennale, con possibile via d'uscita dopo una stagione qualora Buffon decidesse di non proseguire la propria avventura. Nella squadra emiliana, il portierone ex Juventus ha militato dal 1995 al 2001, prima di passare proprio alla Vecchia Signora. Le alternative al ritorno alle orgini si chiamano Barcellona e Besiktas.