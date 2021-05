Calcio, Buffon annuncia l’addio alla Juventus a fine stagione

Gianluigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso portiere bianconero ai microfoni di Bein Sport, network di canali sportivi. "Il mio futuro è chiaro: a fine stagione lascio definitivamente la Juve, poi valuterò se smettere o se troverò qualche soluzione che mi dia nuovi stimoli”, ha dichiarato. Sulla sua lunghissima esperienza in bianconero Buffon, che a gennaio ha compiuto 43 anni, ha aggiunto: "Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo”.

L’analisi della stagione

L’estremo difensore ha poi analizzato il campionato disputato fin qui dalla Juventus, ancora in lotta per un posto valido per la prossima Champions League a tre giornate dal termine. “Ci è mancata continuità – ha spiegato -. Alla fine le partite giocate contro le prime 5-6 squadre della classifica le abbiamo spesso vinte. Ogni tanto le abbiamo pareggiate, alcune volte abbiamo perso. Però ce la siamo sempre giocata alla pari. Invece è contro le formazioni meno blasonate che abbiamo perso punti stupidi: ciò vuol dire che la squadra deve ancora crescere caratterialmente”.