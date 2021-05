Lazio-Torino 0-0: i granata salvi. Benevento retrocesso in Serie B

Pareggio decisivo per la squadra di Nicola. I sanniti scivolano a -4 alla vigilia dell'ultima giornata in cui era previsto proprio lo scontro diretto contro i piemontesi. Palo di Sanabria al 70', all'84' Immobile sbaglia un calcio di rigore

Il Torino pareggia 0-0 a Roma con la Lazio nel recupero della 25esima giornata e conquista la salvezza aritmetica. I granata con il punto salgono a quota 36 in classifica e ad una giornata dal termine sono irraggiungibili dal Benevento, fermo a 32 punti e dunque terza ed ultima retrocessa in Serie B dopo Crotone e Parma. Diventa così ininfluente ai fini della classifica, quindi, la partita in programma domenica all'ultima giornata proprio fra piemontesi e sanniti, che poteva trasformarsi in una specie di pareggio se il Torino avesse perso all'Olimpico. Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).