MotoGp Francia, le qualifiche: pole per Quartararo, poi Viñales. VIDEO

Fabio Quartararo (team ufficiale Yamaha) è in pole nel 'suo' Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. La gara scatta domenica 16 maggio alle ore 14. Secondo posto per il compagno di squadra Maverick Viñales. Il terzo piazzamento in griglia è andato all'australiano Jack Miller (Ducati). La seconda fila sarà occupata da Franco Morbidelli (Yamaha), Johann Zarco (Ducati) e da Marc Marquez (Honda), apparso in miglioramento.

"Non lo sapevo nemmeno..." vedi anche MotoGp, Gp del Portogallo: vince Quartararo, Bagnaia secondo Quartararo è reduce dall'intervento chirurgico del 4 maggio scorso, quando è stato operato all'avambraccio destro per la sindrome compartimentale. "Mi sono spinto al limite nell'ultimo giro e non sapevo nemmeno di aver ottenuto la pole. Sono stati i miei meccanici a dirmelo", ha spiegato il pilota 22enne, che ha ottenuto la 13esima pole in MotoGp.