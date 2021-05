Colpo della Roma: José Mourinho è il nuovo allenatore

Le notizie che arrivano di sorpresa sono forse le più belle. Avranno pensato questo i tifosi della Roma dopo che la società giallorossa ha annunciato l’ingaggio di Josè Mourinho sulla panchina per i prossimi tre anni. Un matrimonio voluto dalla famiglia Friedkin che subito dopo aver chiuso il rapporto con Fonseca ha elogiato attraverso il sito della società l’allenatore portoghese. “José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. Un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”.

La trattativa, avviata a metà aprile e che porta la firma di Tiago Pinto, ha fatto schizzare il titolo giallorosso in borsa e sicuramente porterà a Trigoria dei rinforzi importanti. Facile pensare infatti che lo "special one" abbia richiesto delle garanzie per approdare nella capitale. Lui che nell’Inter aveva trovato una seconda casa consegnandole nel 2010 un fantastico triplete (coppa Italia, scudetto e champions league) torna in Italia dopo 11 anni con la voglia di fare ancora grandi cose. D’altronde lo aveva detto solo pochi giorni fa: “Se mi richiamassero nel bel paese accetterei senza pensarci troppo nonostante il legame fortissimo con la società nerazzurra”.